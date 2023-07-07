Активисты привели в порядок детскую площадку в Калининском районе Донецка. Фото: ЕР ДНР

Активисты «Единой России», общественники из Народного фронта и сотрудники администрации Калининского района Донецка привели в порядок одну из детских площадок в городе. Об этом сообщает официальный канал Партии «Единая Россия» в Донецкой Народной Республике.

- Единороссы на площадке убрали мусор, окрасили турники, качели и горки. Как говорят партийцы, хочется, чтобы все детские площадки были полны детворы. Поэтому свою маленькую акцию единороссы считают предвестником победного мира, - отмечают в партии.

Напомним, что в Донецке продолжается фрезерование и обновление дорожного полотна сразу в нескольких районах. Дорожное покрытие обновляют в Киевском, Буденновском, Ворошиловском, Калининском и Кировском районах.

Кроме того, в Донецкой Народной Республике застройщики подали первые заявки на выделение земли под жилье в Донецке и Мариуполе. В населенных пунктах планируют строительство жилых комплексов.

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