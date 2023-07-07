Ансамбль «Донбасс» дал концерты 50 городах России за год

Гастрольный тур 22/23 годов стал самым масштабным для коллектива. Фото: Минкультуры ДНР

Заслуженный государственный академической ансамбль песни и танца «Донбасс» завершил концертный сезон. За год выступлений коллектив посетил 50 городов России, не считая населенный пункты родной Республики. Выступления ансамбля увидели 100 тысяч человек. Об этом рассказали в министерстве культуры ДНР.

— Помимо городов и сел Донецкой Народной Республики, выступления коллектива прошли в 50 населенных пунктах других регионов России, охватив пять федеральных округов. В общей сложности на протяжении сезона «Донбасс» проехал свыше 40 тысяч гастрольных километров. Самой дальней точкой гастролей для коллектива в нынешнем сезоне стала Тюмень, — отметили в Минкультуры.

В ведомстве подчеркнули, что в рамках гастрольного тура коллектив посетил Ухту, Пензу, Тверь, Вологду, Череповец, Ярославль, Торжок, Полазну, Курган, Шадринск, Выборг и другие города.

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