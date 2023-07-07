В ДНР благоустроят более 30 общественных пространств в 2024 году

В ДНР планируют благоустроить более 30 общественных пространств в 2024 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике планируют благоустроить 33 общественных пространств в 2024 году в рамках национального проекта «Формирования комфортной городской среды». Территории, которые нуждаются в благоустройстве определили путем голосования. Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

- В проекте Всероссийского голосования за объекты благоустройства 20 городов Республики представили 85 общественных территорий. Проекты общественных пространств были предложены администрациями городов, - отмечают в ведомстве.

В Минстрое добавили, что голосование проходило с 15 апреля по 31 мая, жители ДНР активно принимали участие в опросе. Всего за полтора месяца за проекты проголосовали около 70 тысяч человек.

Напомним, что транспортная карта «Тройка» начнет работу в Донецке эти летом. На первом этапе валидаторы (считыватели карт) установят в троллейбусах по маршрутам №2 и 17.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР восстановят водность рек Приазовья

Вице-премьер Республики рассказал о перспективах развития акватории Азовского моря (подробнее)