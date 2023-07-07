Шесть бойцов ДНР освобождены из украинского плена

Бойцы вернутся домой после лечения в другом регионе России. Фото: Морозова/ТГ

Из украинского плена освобождены шесть военнослужащих Донецкой Народной Республики. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова.

— В числе 45 участников СВО, возвращенных вчера из украинского плена, – шестеро бойцов ДНР. Они были призваны на фронт в рамках мобилизации. Все освобожденные – мужчины в возрасте от 32 до 48 лет. В плен попали в мае-июне текущего года. И, к счастью, в результате напряженного переговорного процесса их удалось освободить из киевских застенок достаточно быстро. Благодарю всех причастных к возвращению наших бойцов, — отметила Морозова.

Омбудсмен подчеркнула, что военнослужащие получат медицинскую помощь в другом регионе России, а после вернуться домой.

Напомним, что с начала проведения специальной военной операции из украинского плена вернулись порядка 280 военнослужащих ДНР.

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