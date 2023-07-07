В ДНР восстановят водность рек Приазовья

Повышение водности рек позволит снизить соленость в морских вод в Приазовье. Фото: ДАН

Заместитель председателя Правительства ДНР Владимир Ежиков рассказал о перспективах развития акватории Азовского моря и Приазовья. Среди планов работы подкомиссии на 2023 год — восстановление водности рек и создание многофункционального центра в Мариуполе.

— В планах работы подкомиссии на этот год: восстановление водности рек Приазовья в целях повышения притока пресной воды для постепенного снижения солености морских вод; восстановление естественных нерестилищ; создание многофункционального центра «Меотида-центр» в Мариуполе, — отметил Ежиков.

Вице-премьер добавил, что в 2023 году начнется восстановление инфраструктуры рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей промышленности, в том числе Мариупольского морского рыбного порта, а также выработка и утверждение мер господдержки промысловикам-судовладельцам ДНР, утративших орудия лова в результате боевых действий.

Напомним, что ранее Денис Пушилин предложил сформировать комплекс мер по развитию Азовского бассейна. По мнению врио Главы ДНР, потенциал и ресурсы Азовского моря сильно недооценены.

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