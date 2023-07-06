Мирный житель погиб от подрыва на ВОП в Новоазовском районе ДНР

Трагедия произошла в селе Набережное Новоазовского района Донецкой Народной Республики Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мирный житель погиб в результате детонации взрывоопасного предмета на юге ДНР. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что трагедия произошла в селе Набережное Новоазовского района Республики.

- Населенный пункт Набережное (Новоазовский район): в результате подрыва на ВОП погиб мужчина 1957 года рождения, - говорится в телеграм-канале представительства.

Тем временем в столице ДНР мирные жители продолжают подрываться на противопехотных минах «Лепесток», которые ранее разбросали вооруженные формирования Украины. Так, в Кировском районе Донецка на улице Николаевской на этой запрещенной международными конвенциями мине подорвался мужчина 1977 года рождения. Пострадавший доставлен в Республиканский травматологический центр.

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