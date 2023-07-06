Коллективу Дворца культуры «Чайка» в Мариуполе передали ростовые куклы

Мероприятия с ростовыми куклами станут хорошим подарком для детей. Фото: Администрация города Мариуполя

Дворцу культуры «Чайка» в Мариуполе подарили ростовые куклы. Такой подарок творческому коллективу учреждения преподнесли Министерство культуры ДНР вместе с Республиканским академическим театром кукол при содействии Мариупольского драмтеатра. Об этом сообщили в администрации города.

Там уточнили, что ростовых кукол Алешу Поповича, Любаву, коня Юлия и символ России - Бурого Медведя - передал ДК генеральный директор Мариупольского драмтеатра Игорь Солонин. Их изготовлением занимался донецкий предприниматель, с которым сотрудничает театр.

По словам Солонина, мероприятия с ростовыми куклами станут хорошим подарком для маленьких мариупольцев в преддверии Дня знаний.

- Мы и в дальнейшем готовы оказывать помощь творческим коллективам в пополнении их коллекций костюмов подобными экземплярами. Ждем обращений от руководителей творческих коллективов, - заявил он.

Тем временем руководитель ДК «Чайка» Валентина Мазур отметила, что подаренные куклы - одни из любимых героев мариупольской детворы.

- Мы благодарны за такой подарок. Теперь наши выступления заиграют новыми красками, - утверждает она.

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