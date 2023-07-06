В Макеевке, несмотря на опасность обстрелов, провели продовольственную ярмарку

Цены у продавцов были ниже рыночных, местами до 15%. Фото (архив): Минагропром ДНР

В Червоногвардейском районе Макеевки провели продовольственную ярмарку. Об этом сообщили ДАН в администрации города.

Там уточнили, что на прилавках торговых рядов была представлена продукция из Херсонской области и Белоруссии.

- Была представлена продукция овощной группы из регионов России, в том числе из Херсонской области, сыры производства ДНР, других регионов, а также Белоруссии, - заявили в мэрии.

Сообщается, что макеевское общество пчеловодов представило на продажу свой мед. Всего в ярмарке участвовали более десяти товаропроизводителей.

Как отметили в администрации города, цены у продавцов были гораздо ниже рыночных, местами до 15%. По словам представителей мэрии, такие мероприятия в городе проводят регулярно, несмотря на опасность обстрелов. Однако стараются устраивать ярмарки вдалеке от людных мест и делают менее масштабными.

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