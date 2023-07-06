Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до четырех человек

Количество пострадавших увеличилось Фото: Олег УКЛАДОВ

При обстреле Петровского района Донецка пострадали четыре человека. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он заявил, что по дополнительной информации, в Петровском районе во время обстрела была также ранена женщина.

- В Петровском районе ранены девочка 2019 года рождения и женщина 1984 года рождения, а также мужчины 1962 и 1982 годов рождения, - проинформировал мэр.

Уточняется, что в многоквартирных домах на площади Победы повреждены кровля, балконы, цоколь и остекление. Кроме того, пострадали частные и многоквартирные дома на улицах Лунина, Грановского и в переулке Звеньевом.

По данным СЦКК ДНР, за текущий день, 6 июля, территория Донецка девятнадцать раз подверглась обстрелам ВСУ. В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов украинские войска выпустили 105 снарядов калибром 155 мм и 10 ракет из РСЗО.

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