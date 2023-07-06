В Мариуполе инициируют повторную экспертизу для поврежденных многоэтажек в Орджоникидзевском районе

Некоторые дома ранее признали непригодными к проживанию и определили под снос, однако владельцы квартир настаивают на восстановлении высоток. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе инициируют повторную экспертизу для поврежденных боями многоэтажек в Орджоникидзевском районе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он заявил, что продолжает работу на объектах городского жилого фонда. Сегодня мэр выехал по нескольким адресам. Один из них - девятиэтажка, расположенная по улице Московской, 61. Дом ранее признали непригодным к проживанию и определили под снос. Однако владельцы квартир настаивают на восстановлении высотки.

Мэр осмотрел дом, прошелся по этажам, пообщался с жильцами и строителями. Выслушав обе стороны, он решил инициировать повторное обследование дома.

- Если экспертиза покажет, что многоквартирный дом подлежит демонтажу, на период строительства нового жилья горожанам будут предоставлены места в маневренном фонде, - заявил Моргун.

Сообщается, что аналогичная ситуация сложилась и по дому №3 по улице Полтавской.

- Дождемся повторной экспертизы, слово - за специалистами, - сказал Моргун.

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