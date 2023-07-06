Под обстрел украинских «Градов» в Петровском районе Донецка попали дети на детской площадке

Петровский район Донецка вновь оказался под массированным обстрелом ВСУ. Фото: t.me/Petrovka24_7zov

Под удар украинской реактивной артиллерии в Петровском районе Донецка попали дети, играющие на детской площадке. Видео с места обстрела разместили в одном из местных пабликов.

- Донецк, Петровский район, прилеты «Градов» и дети на детской площадке, - так подписали подписчики это видео.

Заодно напомнили, что в такой обстановке местные дети живут уже на протяжении почти десяти лет.

- Если кто-то спросит, почему дети гуляют на улице. В следующем году будет 10 лет, как район обстреливают, думаю, вы не смогли бы 10 лет сидеть дома, - пишут жители.

Тем временем в СЦКК ДНР заявили, что при обстреле ВСУ Петровского района Донецка из РСЗО была ранена девочка 2019 года рождения. Также пострадали двое взрослых мужчин 1982 и 1962 годов рождения.

Сообщается также, что в результате обстрела в районе поврежден ряд многоквартирных и частных жилых домов по улицам Лунина и Грановского, площади Победы. В переулке Звеньевой прямое попадание снаряда в частный дом привело к пожару. Тем временем на площади Победы, 12 зафиксировано прямое попадание в многоквартирный жилой дом.

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