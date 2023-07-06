Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО

Противник вел огонь со стороны Кураховки. Фото: СЦКК ДНР

Вечером 6 июля украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что противник выпустил по этой части города 10 ракет.

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО, - говорится в телеграм-канале представительства.

Напомним, украинские войска продолжают обстреливать территорию Донецкой Народной Республики. Так, к трем часам дня ВСУ выпустили по территории ДНР более 140 артиллерийских снарядов калибром 155 и 152 мм. Под огнем украинских боевиков оказались районы Донецка, Макеевки, Горловки и населенный пункт Озеряновка.

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