Мариупольские школьники отправились на отдых в Санкт-Петербург

Ребят примет детский оздоровительный комплекс «Дружных». Фото: Администрация города Мариуполя
Мариупольские школьники поехали оздоровиться в Санкт-Петербург. С начала лета это уже третья группа детей, которые отправились на отдых в Северную столицу России. Об этом сообщили в администрации города Мариуполя.
- Сегодня поехали в Питер 395 школьников. Как сообщил начальник управления образования Вячеслав Мирошниченко, ребят примет детский оздоровительный комплекс «Дружных», - рассказали там.
Сообщается также, что питерцы организовали для мариупольской детворы массу интересных экскурсий и программ. Сделали все, чтобы этот отдых запомнился ребятам надолго.
Как отметили в мэрии, до конца летних каникул в детском оздоровительном комплексе «Дружных» запланировали провести еще несколько смен для мариупольских детей.
- Также этим летом школьники нашего города отправятся на отдых в оздоровительные центры Крыма, - заявили в администрации Мариуполя.
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