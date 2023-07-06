Денис Пушилин предложил сформировать комплекс мер по развитию Азовского бассейна

Азовское море подходит для разведения промысловых видов рыб, а побережье благоприятно для оздоровительного отдыха, особенно детского Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Потенциал и ресурсы Азовского моря сильно недооценены. Такое мнение выразил врио Главы ДНР Денис Пушилин в ходе заседания подкомиссии Госсовета России по направлению «Экология и природные ресурсы».

- Между тем это поистине уникальный водный бассейн: его воды содержат 92 микроэлемента, очень подходят для разведения промысловых видов рыб, а побережье благоприятно для оздоровительного отдыха, особенно детского, - заявил он.

По словам Пушилина, Азовское море - самое насыщенное живыми микроорганизмами среди всех морей мира.

- По рыбопродуктивности оно превосходит Каспийское море в 6,5 раза, Черное - в 40 раз, а Средиземное - в 160 раз, - пояснил глава региона.

Лидер ДНР добавил, что предложил сформировать комплексный пакет мер по исправлению негативных влияний и развитию Азовского бассейна. Он должен включать в себя вопросы экологии, рыболовства, аграрного сектора, промышленности, науки и рекреации. Инициативу разработки проекта по развитию Азова ранее поддержал Президент России Владимир Путин.

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