Курсирование поездов между ДНР и ЛНР приостановят по причине ремонтных работ

Временно не будут курсировать поезда сообщением «Ясиноватая-Луганск-Ясиноватая». Фото: ТГ/Солнцев

В Министерстве транспорта ДНР сообщили об отмене курсирования поездов между Донецкой и Луганской Народными Республиками. Причиной остановки движения железнодорожного транспорта стали ремонтные работы, которые планируют провести с 8 по 11 июля на железнодорожном перегоне «Криничная-Щебенка».

Уточняется, что в это время не будут курсировать поезда «Ясиноватая-Луганск-Ясиноватая».

- В связи с ремонтными работами на перегоне «Криничная-Щебенка» отменяется курсирование и изменяется расписание ряда пригородных и пассажирских поездов № 603/604 «Ясиноватая - Луганск - Ясиноватая» отправлением из Макеевки-Пасс. 8 и 10 июля, из Луганска по обороту 9 и 11 июля поезд не в ходу, - говорится в сообщении ведомства.

Сообщается также, что с 9 по 11 июля будут отменены все пригородные поезда, следующие от Дебальцево до Ясиноватой и курсирующие между ними.

Точное расписание и изменения в маршруте поездов можно узнать на официальном сайте Министерства транспорта Донецкой Народной Республики.

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