Мужчина подорвался на мине «Лепесток» в Кировском районе Донецка

Мирный житель подорвался на мине «Лепесток» в Кировском районе Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

В столице Донецкой Народной Республике мирные жители продолжают подрываться на противопехотных минах «Лепесток», которые ранее разбросали вооруженные формирования Украины. Так, сегодня в Кировском районе Донецка на улице Николаевской подорвался мужчина. Об этом сообщает глава города Алексей Кулемзин.

- Сегодня на этой запрещенной международными конвенциями мине в Кировском районе на улице Николаевской подорвался мужчина 1977 года рождения. Пострадавший доставлен в Республиканский травматологический центр, - написал в своем телеграм-канале мэр Донецка.

Напомним, ранее глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил, что одна из двух получивших ранение мирных жительниц скончалась.

Кроме того, в СЦКК ДНР зафиксировали десять обстрелов города с 04:55 утра. Под огнем оказались Никитовский, Центрально-Городской и Калининский районы.

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