В тушении пожара на нефтебазе в Макеевке принял участие 91 спасатель

Пожар удалось потушить только к полудню 6 июля. Фото: МЧС РФ

В результате удара украинских боевиков по промышленным объектам ДНР вчера около 21:20 загорелась нефтебаза в Макеевке. В тушении пожара принял участие 91 спасатель. Ликвидировать возгорание удалось только в полудню 6 июля. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

— Из-за обстрела загорелись емкости с топливом, произошел разлив. Огонь перешел на стоящие вблизи деревья. Сегодня в полдень пожар на нефтебазе полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Чтобы справиться с огненной стихией к тушению привлекли 19 единиц техники и 91 человек личного состава, — отметили в ведомстве.

Напомним, что украинские боевики нанесли удар по Макеевке из реактивной системы залпового огня 5 июля. Пожар возник на нефтебазе, а часть жителей соседнего поселка осталась без электроснабжения. ВСУ обстреляли Макеевку со своих позиций, расположенных в поселке Богатырь.

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