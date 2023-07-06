СНИЛС получили более двух миллионов жителей ДНР

Получить документ можно и в отделениях МФЦ по всей Республике. Фото: МФЦ ЛНР

Более двух миллионов жителей Донецкой Народной Республики получили СНИЛС. С начала 2023 года в клиентские службы Соцфонда РФ по ДНР за получением документа обратились порядка 80 тысяч жителей региона.

— Для получения СНИЛС можно обратиться в клиентскую службу ОСФР по ДНР, управление Пенсионного фонда ДНР, МФЦ и кадровую службу предприятия (для работающих граждан), — подчеркнули в отделении Соцфонда РФ по Республике.

Также документ можно оформить на портале Госуслуг и в личном кабинете гражданина на сайте Социального фонда России (при наличии подтвержденной учетной записи на Госуслугах).

В организации подчеркнули, что страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) присваивается один раз и не изменяется при смене персональных данных или утере документа на бумажном носителе. Этот номер бессрочный.

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