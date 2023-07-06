Сахалинская область восстанавливает школу искусств в Шахтерске

Сахалин помогает восстановить шахтерскую школу искусств. Фото: Минстрой ДНР

Специалисты из Сахалинской области восстанавливают школу искусств в Шахтерске. За все время ремонта строительные бригады уже отремонтировали 812 квадратных метров кровли, заменили 115 оконных и дверных блоков, отремонтировали 4 входные группы. Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

- Сейчас устанавливают водосточную систему и ограждения, утепляют фасад, демонтируют асфальт и очищают пришкольный двор от строительного мусора. Все работы ведут в строгом соответствии с техническими стандартами России, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что Ямальские строители восстановят школу в селе Прохоровка Волновахского района. Данную школу еще построили в 70-х годах прошлого века. С тех времен ее ни разу не ремонтировали. До конца лета строительные бригады планируют провести капремонт учебных классов, столовой, спортивного и актового залов.

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