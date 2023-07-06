В Санкт-Петербурге абитуриенты из Мариуполя готовится к сдаче очных экзаменов в РГИСИ

В Санкт-Петербурге абитуриенты из Мариуполя готовится к сдаче очных экзаменов в питерском вузе. Фото: ДАН

В Санкт-Петербург приехали абитуриенты из Мариуполя и других городов Донецкой Народной Республики для поступления в Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ). Первый этап отбора абитуриентов проходил в Мариуполе. Тогда во главе приемной комиссии была организатор проекта, актриса театра и кино, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова. Об этом сообщает депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин

По его словам, по прибытию в Санкт-Петербург абитуриентов расселили в санатории, обеспечили всем необходимым.

- Хотелось бы пожелать начинающим артистам удачной сдачи экзаменов, дальнейшей успешной учебы, чистого и мирного неба над головами, а всем, кто вместе с нами помогает организовать для молодых мариупольцев данный проект выразить огромные слова благодарности и низкий поклон, - пишет на своей странице ВКонтакте Константин Чебыкин.

Он добавил, что, когда ребята закончат обучение, они пополнят труппу мариупольского драматического театра.

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