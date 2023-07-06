Мэр Приходько: Раненая обстрелом ВСУ горловчанка погибла

Повреждены жилые дома, автомобили, ЛЭП и газопроводы. Фото: Приходько/ТГ

Глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил, что одна из двух получивших ранение мирных жительниц скончалась. Боевики наносят артиллерийские удары по трем районам Горловки с самого утра.

— К сожалению, раненая обстрелом ВФУ горловчанка погибла. Вечная память. Повреждены дома по улицам Московская и Калинина по четырем адресам, линии электропередачи, газопровод и легковой автомобиль, — отметил градоначальник.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины зафиксировали десять обстрелов города с 04:55 утра. Под огнем оказались Никтовский, Центрально-Городской и Калининский районы. Все украинские боевики выпустили на горловском направлении 57 артиллерийских снарядов калибром 155 и 152 мм. Сведения о последствиях обстрелов уточняются.

Напомним, что ранее ВСУ ранили мужчину на остановке общественного транспорта в Горловке. Обесточен поселок «Комсомолец».

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