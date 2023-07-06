В ДНР из-за жаркой погоды не будут закрывать лесные хозяйства

В ДНР лесные хозяйства остаются открытыми для посещения, несмотря на жаркую погоду Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике лесные хозяйства остаются открытыми для посещения, несмотря на жаркую погоду. Об этом сообщил ДАН председатель Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства ДНР Алексей Шебалков.

- На данный момент особый пожарный режим в лесных хозяйствах Республики не планируется вводить. Пока жара чередуется с дождями, предпосылок к этому нет. Но если мы его введем, то людям будет запрещено посещать леса, - отметил председатель.

Алексей Шебалков добавил, что на данный момент сотрудники лесхозов особо наблюдают за ситуацией в лесах.

Напомним, что Приазовское лесное хозяйство обследует лесные насаждения в Володарском и Мангушском муниципальных округах. Сейчас первостепенная задача высадить деревья на площади 32,5 гектара, чтобы восстановить лесные насаждения, которые пострадали во время боевых действий.

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