Мэр Мариуполя дал поручения по благоустройству города

Приводить город в порядок будут бюджетники, специалисты «Зеленстроя» и предприниматели. Фото: Моргун/ТГ

Глава администрации Мариуполя Олег Моргун дал поручения по благоустройству городских улиц и общественных территорий. В работах примут участие коммунальщики, коллективы госорганизаций и предприниматели.

— К благоустройству должны подключиться и коллективы всех без исключения бюджетных организаций. Представителям малого бизнеса также необходимо обеспечить работы по наведению порядка на территории своих объектов торговли, — отметил градоначальник.

Олег Моргун добавил, что покосом травы и благоустройством центральных улиц, скверов и парков займутся сотрудники «Зеленстроя».

— Отдельно поручил коммунальщикам определить места высадки новых деревьев и кустарников, а также просчитать необходимое количество саженцев для предстоящей в осенний период времени работы, — поделился мэр в своем телеграм-канале.

Напомним, что уже этим летом в Мариуполе откроют восстановленный памятник художнику Архипу Куинджи. Его отремонтировали и обновили специалисты РВИО.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В морпорту Мариуполя перевалка грузов достигнет показателей 1,5 миллиона тонн в год

На данный момент 38 тысяч тонн грузов прошло в двух направлениях через морской порт города (подробнее)