С начала СВО горноспасатели ДНР 70 раз спасли шахтеров под землей

С 2014 года работа горноспасателей в ДНР сильно осложнилась. Фото: МЧС РФ

С начала специальной военной операции горноспасатели МЧС ДНР 70 раз спасали жизни шахтеров, помогая им выбраться наружу. Из-за обстрелов ВСУ в лавах отключаются вентиляторы, и шахтеры оказываются в ловушках под землей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

— В 2014 году начало активных боевых действий осложнило работу горноспасателей. Угледобывающие предприятия были и остаются одной из мишеней противника. В результате артударов прекращается подача электроэнергии, отключаются вентиляторы главного проветривания – в лаве горняки оказываются, как в ловушке. С начала СВО — более 70 выездов на подобные случаи, — отметили в пресс-службе.

В МЧС добавили, что за 9 лет произошло 20 аварий и 101 аварийная ситуация. Еще более сотни раз отделения ВГСЧ привлекались для оказания помощи.

Центральная горноспасательная служба появилась в Макеевке 1 ноября 1907 года, и лишь спустя 15 лет, 6 июня 1922 года, — в России. Сегодня горноспасатели отмечают день ее образования.

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