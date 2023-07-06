В ближайшие пять лет отремонтируют более 1000 км дорог в ДНР

Масштабные восстановительные работы запланированы на ближайшие пять лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике запланирован масштабный ремонт дорог в течение ближайших пяти лет. Восстановительные работы затронут порядка 1000 километров дорог общего пользования. Об этом на прямой линии рассказал вице-премьер ДНР Дмитрий Бердников.

— В ближайшую пятилетку планируем капитально отремонтировать более 1000 км автомобильных дорог общего пользования и порядка 166 км улично-дорожной сети. ГК «Автодор» только в 2023 году планирует капитально отремонтировать 370 км дорог, а также пять мостов и путепроводов, — отметил зампред.

Напомним, что в Республике круглосуточно восстанавливают дороги к пунктам пропуска на границе с Ростовской областью. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность проезда на важных автомагистралях. Сейчас специалисты восстанавливают покрытие дороги «Донецк - Харцызск — Амвросиевка до границы Ростовской области».

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