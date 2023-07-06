РВИО восстановили разрушенный ВСУ памятник Куинджи в Мариуполе

Памятник восстанавливали по кусочкам. Фото: Мединский/ТГ

Специалиста Российского военно-исторического общества восстановили памятник Архипу Куинджи, который украинские боевики расстреляли из танка. Помощник президента РФ Владимир Мединский подчеркнул, что ранее сотрудники РВИО так же по кусочкам собирали барельефы советским воинам на Саур-Могиле. Памятник откроют в Мариуполе летом 2023 года.

— Благоустроен сквер, 6-метровый гранитный постамент на месте, воссоздан бюст художника. Готова выставка его работ (на основе уникальной технологии). До конца лета памятник откроем. Мариуполь встретит своего уроженца — русского живописца Архипа Куинджи, — отметил Мединский.

Помощник президента России подчеркнул, что это первый из 13 монументальных проектов РВИО для Новороссии на 2023 год.

Напомним, что ранее обновленный памятник планировали установить к 1 июля. Вокруг постамента облагородят парк.

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