В Мариуполе месяц доставали фугасный боеприпас из 16-метровой воронки

Боеприпас благополучно откопали и обезвредили. Фото: «РКС-НР»

Специалисты компании «РКС-НР» обнаружили входное отверстие от взрывоопасного предмета на одной из строительных площадок в Левобережном районе Мариуполя. Чтобы достать и обезвредить 2,5-метровый фугасный авиационный боеприпас специалистам понадобился месяц. Об этом рассказали в компании «РосКапСтрой-Новоросссия».

— Сотрудниками МЧС ДНР совместно с Отделом разминирования с помощью предоставленной компанией ООО «РКС-НР» строительной техники была организована работа по выкапыванию, извлечению и идентификации взрывоопасного предмета. Для того, чтобы максимально безопасно достать ФАБ, потребовался целый месяц, так как боеприпас длиной 2,5 м располагался на глубине 16 метров под землей, — отметили в пресс-службе.

В компании добавили, что боеприпас решили обезвредить на месте, так как в непосредственной близости от него находятся уже восстановленные жилые дома. Входное отверстие обнаружили на стройке АО «Гражданпроект».

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