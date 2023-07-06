В ДНР стартует уборочная кампания

Уборка полей в ДНР началась. Фото: ДАН

В Донецкой Народной Республике подходят к старту уборочной кампании. Аграриям предстоит собрать урожай ранних зерновых культур на общей площади 400 тысяч гектаров. Об этом рассказал министр агропромышленной политики и продовольствия Артем Крамаренко.

— В этом году предстоит собрать урожай ранних зерновых культур на общей площади 400 тысяч гектаров. В этой работе будет задействовано порядка 3 100 единиц различной техники, в том числе в полях уже будет и новая техника, которая поступает аграриям Республики по линии «Росагролизинга». Проблем с ГСМ и удобрениями на сегодняшний день у нас нет, — отметил министр.

Напомним, что в Республике также завершается посевная технических культур — сои, горчицы и льна. Посевную завершили на декаду позже из-за аномальных дождей.

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