Жителей готовы обеспечить углем высокого качества по цене ниже рыночной. Фото: Администрация города Мариуполя

В Мариуполе изменили месторасположение площадки по продаже угля населению. Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, где сейчас расположена угольная площадка.

- Актуальный адрес: улица Гавань Шмидта, дом 14, +7 (949) 737 24 04, - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что на данный момент площадки по продаже угля населению продолжают работать также в Харцызске, Шахтерске и в селе Гусельщиково Новоазовского района. Их посредством в ДНР с октября 2022 года реализовали жителям около 6 тысяч тонн угля.

- Наиболее востребованными стали точки продажи в Шахтерске и Мариуполе, - отмечают в республиканском центре «Торговый дом «Уголь Донбасса».

Сообщается также, что жителей Республики обеспечивают углем высокого качества по цене ниже рыночной, реализуя малые и большие объемы. На большинстве площадок действует условие самовывоза.

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