В Мариуполе помогут людям, лишившимся документов или не имеющих прописки на территории города

Жителям города предоставят необходимую помощь в сложных ситуациях Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Мариуполе прошла встреча жителей с главой администрации Орджоникидзевского района Игорем Овсиенко и заместителем главы администрации города Евгением Бодягиным. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Там уточнили, что на встрече поднимались вопросы, связанные с работой гуманитарных центров. По словам Бодягина, в данное время эти центры принимают граждан, которые лишились документов или не имеют прописки на территории Мариуполя. Людей волнует, что будет после того, как гумцентры закроют.

- Даже после закрытия этих центров, в октябре 2023 года, представители этих двух категорий граждан продолжат получать помощь и поддержку. Что касается других граждан, нуждающихся в помощи, они смогут обратиться в управление труда и социальной защиты населения, - заверили городские власти.

Сообщается также, что руководство Орджоникидзевского района работает над тем, чтобы улучшить условия проживания граждан, и предоставляет людям необходимую помощь в сложных ситуациях.

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