В Жовтневом районе Мариуполя ликвидировали стихийную свалку

Общегородские территории стараются содержать в надлежащем санитарном состоянии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Мариуполе продолжают ликвидировать стихийные свалки. Коммунальщики регулярно делают объезды районов, чтобы выявить места скопления мусора и бытовых отходов. Об этом сообщили в администрации города.

- Такие рейды позволяют содержать общегородские территории в надлежащем санитарном состоянии, - поясняют работники коммунальной службы.

Так, в Жовтневом районе по улице Кальчанской они обнаружили стихийную свалку сухостоя. В жаркий летний период сухие ветки представляют собой потенциальную угрозу для жителей близлежащих домов, так как могут легко загореться.

- Предприятием в оперативном режиме организована уборка скопления отходов - вывезено более 25 кубических метров, - рассказали в МУП АГМ «Коммунальник».

Сообщается также, что ранее в городе ликвидировали зеленые насаждения, которые мешали проезду специализированной техники, и устранили стихийную свалку по улице Лысенко. Оттуда вывезли более 86 кубометров различного мусора.

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