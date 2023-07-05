Мэр Мариуполя рассказал, что делать жителям подтопленных квартир

Городские власти продолжают следить за процессом восстановления многоквартирных домов в Мариуполе. Фото: ТГ/Моргун

Мэр города Мариуполя Олег Моргун рассказал, что делать жителям подтопленных квартир. Он напомнил, что продолжает следить за процессом восстановления многоквартирных домов. После того, как к нему лично обратилась жительница одной из пятиэтажек по улице Кронштадтской с просьбой лично проверить качество ремонтно-восстановительных работ в ее доме, градоначальник выехал на указанный адрес.

- Из-за дождливой погоды на этапе демонтажа мягкой кровли некоторые квартиры горожан оказались подтоплены. По площади эти участки незначительны, тем не менее нанесенный непогодой ущерб должны будут устранить представители подрядной организации, - заявил Моргун.

По словам мэра, что касается остального - то к строителям претензий нет. Все работы по закрытию теплового контура выполнены качественно, приведена в порядок территория общего пользования, а в подъездах появились новые входные двери.

- В том случае, если ситуация с подтоплением квартир повторится, специалисты рассмотрят решение о проведении повторных кровельных работ, - предупредил глава администрации города.

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