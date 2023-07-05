В ДНР пресекут нелегальную разработку недр и удорожание государственной стройки

Любые действия, которые приводят к удорожанию строительства, будут жестко пресекаться властями. Фото: ТГ/Хоценко

Инертные материалы для строительства и восстановления объектов в ДНР строителям необходимо закупать у госкорпорации или же получать лицензии на разработку карьеров. Об этом напомнил председатель Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев.

Он уточнил, что в последнее время в регионе участились случаи, когда разработка недр, в основном, песка, ведется незаконным способом.

- Всем напомнил: полномочиями по их выдаче наделено Главгеология ДНР. Нарушителей будем наказывать. Вплоть до уголовной ответственности, - заявил Солнцев.

По его словам, также наблюдаются случаи завоза стройматериалов из других регионов России, что существенно завышает затраты на строительство.

- Зачем везти материалы из Ростовской области по завышенным ценам? Очевидно, что надо брать местные, - подчеркнул премьер.

Глава правительства добавил, что любые действия, которые приводят к удорожанию государственной стройки, будут жестко пресекаться властями региона.

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