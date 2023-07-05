В Волновахе ракетным обстрелом ВСУ повреждено здание городской администрации

Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать Фото: Иван ЖИЛЯК

В городе Волноваха в ДНР ракетным обстрелом ВСУ повреждено здание городской администрации. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Населенный пункт Волноваха: зафиксировано прямое попадание в здание городской администрации по улице Владимира Жоги, - заявили наблюдатели.

В представительстве уточнили, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

Напомним, что вечером 5 июля украинские войска нанесли ракетный удар по городу Волноваха в ДНР. По городу были выпущены две ракеты из реактивной системы залпового огня. Противник вел обстрел со стороны подконтрольного ему Селидово.

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:55 - населенный пункт Селидово - населенный пункт Волноваха: выпущено 2 ракеты из РСЗО, - говорится в сообщении СЦКК ДНР.

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