В ДНР уточнили информацию о пострадавших от обстрелов ВСУ в Петровском и Кировском районах Донецка

Последствия обстрела Петровского района Донецка. Фото: ДНР онлайн

В Донецкой Народной Республике уточнили информацию о пострадавших от обстрелов ВСУ в Петровском и Кировском районах Донецка. Данные предоставили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там заявили, что в Кировском районе Донецка по улице Воздушной, 5 был ранен мужчина 1962 года рождения.

Тем временем в Петровском районе пострадали пять человек.

- Ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц: по улице Добровольского, 4 мужчина 1969 года рождения; по улице Горького, 53 женщина 1979 г года рождения; по улице Петровского, 187 «а» женщина 1980 года рождения; по улице Петровского, 256 женщина 2004 года рождения; по улице Петровского, 258 «а» мужчина 1993 года рождения, - проинформировали наблюдатели.

Сообщается также, что в Петровском районе Донецка поврежден торговый объект и многоквартирный жилой дом, расположенные по улице Петровского.

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