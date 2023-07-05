Украинские войска нанесли ракетный удар по Волновахе в ДНР

Украинская армия атаковала Волноваху из реактивной системы залпового огня. Фото: ДАН

Вечером 5 июля украинские войска нанесли ракетный удар по городу Волноваха в ДНР. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что по городу были выпущены две ракеты из реактивной системы залпового огня. Противник вел обстрел со стороны подконтрольного ему Селидово.

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:55 - населенный пункт Селидово - населенный пункт Волноваха: выпущено 2 ракеты из РСЗО, - говорится в сообщении представительства.

Тем временем днем 5 июля под массированным артобстрелом ВСУ вновь оказался самый западный Петровский район Донецка. Очевидцы сообщают о попаданиях украинских снарядов в районе местного торгового центра «Галактика» по улице Добровольского. По предварительной информации, там пострадали двое человек. Сообщается также о прямом попадании снаряда в один из подъездов жилого дома по улице Петровского, 256. Жильцы говорят о двоих раненых. Также повреждены киоски в микрорайоне Тихий.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Ж/Д станцию в Ясиноватой

Прямое попадание зафиксировано в магазин «Авоська» (подробнее)