Петровский район Донецка снова оказался под массированным артобстрелом ВСУ, есть пострадавшие

Последствия обстрела Петровского района Донецка_t.me/Petrovka24_7zov

Петровский район Донецка снова оказался под массированным артобстрелом ВСУ днем 5 июля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

- Петровский район Донецка снова под обстрелом украинских нацистов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, - написал градоначальник.

Тем временем очевидцы сообщают о попаданиях снарядов в районе торгового центра «Галактика». По предварительной информации, там пострадали двое человек.

Сообщается также о прямом попадании снаряда в один из подъездов жилого дома по улице Петровского. Жильцы также говорят о нескольких раненых.

Кроме того, ударами артиллерии повреждены киоски в микрорайоне Тихий.

- Сегодня микрорайон Тихий совсем не тихий, ВСУ работают по квадрату. Сначала обстреляли больницу №14, теперь киоски, где осколками посекло женщин. Одна получила ранения ног, другую - сильно контузило, – рассказал волонтер Дмитрий Мактаз.

Тем временем в СЦКК ДНР зафиксировали, что противник вел огонь по этой части города натовскими снарядами.

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:40 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм, - говорится в сообщении представительства.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Один погибший и 36 раненых жителей: Последствия обстрела ВСУ Макеевки 4 июля 2023 года

В Макеевке повреждены 9 учреждений здравоохранения и сотни жилых домов (подробнее)