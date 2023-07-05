Специалисты из Уфы готовы поделиться опытом реализации социальных городских проектов с Донецком

Мэр Донецка Алексей Кулемзин провел встречу с делегацией из города-побратима - столицы Республики Башкортостан города Уфы. Фото: ТГ/Кулемзин

Мэр Донецка провел встречу с делегацией из города-побратима - столицы Республики Башкортостан города Уфы. Об этом Алексей Кулемзин рассказал в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что вместе с гостями обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества между городами в сфере науки и культуры.

- Специалисты Уфы готовы поделиться с нами опытом в реализации социальных городских проектов, которые можно реализовать в Донецке, - заявил Кулемзин.

По словам мэра столицы ДНР, сегодня тысячи добровольцев из Башкортостана плечом к плечу с представителями всех регионов России сражаются в зоне СВО, освобождая исконно русские земли от фашизма.

- Наша задача обеспечить им надежный тыл, - отметил он.

Кулемзин поблагодарил братский народ за помощь и поддержку.

- Уверен, мы стоим в начале нового витка взаимовыгодного сотрудничества между нашими Республиками и городами, - подчеркнул он.

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