Российский застройщик представил проект развития Куйбышевского района Донецка, сильно пострадавшего от обстрелов

Российский девелопер планирует возвести в Донецке около 1 миллиона квадратных метров жилья Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский девелопер планирует возвести в Донецке около 1 миллиона квадратных метров жилья. Проект намерены реализовать в Куйбышевском районе Донецка, который сильно пострадал от обстрелов. Об этом сообщили ДАН в госконцерне «Корпорация развития Донбасса».

Там уточнили, что строительство жилья предусматривает создание дополнительной инфраструктуры.

- Самое приятное, что один из застройщиков представил проект комплексного развития центральной части Куйбышевского района Донецка, поврежденной обстрелами ВСУ, и предусматривает строительство жилых объектов около 1 миллиона квадратных метров с объектами социального обслуживания, многофункциональным комплексом спортивного, культурного и торгового назначения, - заявили в концерне.

Напомним, ранее в ДНР приняли три инвестпроекта по строительству жилых домов. Сообщается, что инвесторы будут включены в работу в ближайшее время, а новые дома появятся в регионе в течение двух лет.

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