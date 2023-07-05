Более 450 выпускников ДНР сдали ЕГЭ в 2023 году

Для школьников организовали восемь пунктов ЕГЭ в ДНР и Ростовской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Единый государственный экзамен на территории Донецкой Народной Республики сдал 451 выпускник. Всего в регионе открыли четыре экзаменационных пункта, столько же работало в Ростовской области. Высшую «стобалльную» оценку получили пять школьников Республики. Об этом рассказала вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина.

— В сдаче ЕГЭ принял участие 451 выпускник. Все экзамены прошли в штатном режиме с соблюдением требований Рособрнадзора. Для участников ЕГЭ, сдающих экзамены на территории Ростовской области, был организован централизованный вывоз и сопровождение, — отметила зампред правительства.

Вице-премьер подчеркнула, что школьники сдавали экзамены по русскому языку и математике базового и профильного уровня, а также на выбор по географии, литературе, химии, физике, истории, обществознанию, иностранному языку (письменная и устная части), информатике и ИКТ.

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