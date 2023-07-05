СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Ж/Д станцию в Ясиноватой

Военные эксперты продолжают сбор информации о последствиях обстрелов со стороны ВФУ. Фото: ДАН

Вооруженные формирования Украины повредили инфраструктуру железнодорожной станции в Ясиноватой массированным обстрелом из РСЗО. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В Ясиноватой повреждена инфраструктура Ж/Д станции «Ясиноватая». Зафиксировано прямое попадание в магазин «Авоська» по улице Орджоникидзе, — отметили в ведомстве. — Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

Напомним, что украинские боевики выпустили по городу 20 ракет из реактивной системы залпового огня и артиллерийских снарядов за час. ВСУ открыли Ясиноватой со своих позиций, расположенных в Ласточкино.

Напомним, что за сутки в Донецкой Народной Республике жертвами украинских обстрелов стали три мирных жителя, 46 человек, включая троих детей, получили ранения различной степени тяжести. ВСУ обстреляли восемь городов региона с применением артиллерии 155 и 152 мм, а также РСЗО.

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