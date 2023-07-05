Денис Пушилин назначил нового министра информации ДНР

Врио Главы ДНР назначил нового министра информации Республики. Фото: ДАН

Указом временно исполняющего обязанности Главы ДНР в регионе произошли кадровые перестановки. Игорь Антипов был освобожден от исполнения обязанностей министра информации Республики, а на его должность назначена Наталья Першина. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Дениса Пушилина.

— Освободить Антипова Игоря Юрьевича от исполнения обязанностей Министра информации Донецкой Народной Республики. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, — сказано в указе Главы ДНР №229.

Следующим указом №230 исполняющим обязанности главы Мининфо назначена Наталья Першина.

Ранее Першина возглавляла информационно-аналитический отдел министерства информации Республики.

Напомним, что ранее кадровые изменения произошли в министерстве молодежной политики региона. Новым заместителем главы ведомства был назначен Илья Бубнов.

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