Специалисты из Москвы круглосуточно восстанавливают объекты в Донецке

Специалисты из Москвы круглосуточно восстанавливают объекты в столице ДНР Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты из города Москвы практически круглосуточно проводят восстановление объектов в Донецке. Все работы строители выполняют по высшим российским стандартам качества. Об этом пишет в своем телеграм-канале глава города Алексей Кулемзин.

- Сегодня посетил ряд объектов. Проверил ход капитального ремонта в одном из детских садов, замену окон в домах, выбитых в результате обстрелов со стороны украинских нацистов, укладку асфальтового покрытия на проезжей части и тротуарах одной из центральных магистралей города, - написал мэр города.

Алексей Кулемзин отметил, что в дошкольном учреждении специалисты из Москвы проводят разметку территории. Для детей поставят современные игровые площадки. Также в детском садике проводятся отделочные работы, а к концу лета установят в здании мебель.

- Укладку асфальта на автомобильных дорогах, пешеходных переходах и тротуарах рабочие ведут с учетом потребностей маломобильных групп граждан. Эти дороги должны прослужить без ремонта не один год, - добавил глава города Донецка.

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