Украинские боевики выпустили 20 ракет и снарядов по Ясиноватой за час

Сведения о последствиях обстрела уточнятся (архивное фото)
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Украинские боевики открыли огонь по Ясиноватой около 12:30. По городу было выпущено десять ракет из реактивной системы залпового огня. До этого город подвергся атаке с применением артиллерии 155 мм. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
— Обстрел Ясиноватой из РСЗО зафиксирован около 12:30. Украинские боевики выпустили по городу десять ракет со своих позиций, расположенных в Ласточкино, — отметили в СЦКК.
Обстрел города возобновился около 13:30. ВСУ выпустили по Ясиноватой еще пять снарядов калибром 155 мм. Таким образом, с начала суток город уже трижды подвергался атакам боевиков из артиллерии 155 мм и реактивной системы залпового огня. Всего по населенному пункту было выпущено 20 снарядов и ракет.
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