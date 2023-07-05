В Санкт-Петербург приехали абитуриенты из Мариуполя для поступления в РГИСИ

Абитуриенты из Мариуполя и других городов ДНР для поступления приехали в питерский вуз. Фото: ДАН

В Санкт-Петербург приехали абитуриенты из Мариуполя и других городов Донецкой Народной Республики для поступления в Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ). 20 воспитанников из Донбасса попробуют свои силы на вступительных экзаменах в питерский вуз.

По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, ребята получат полезные знания и навыки.

- Уверен, ребята получат здесь полезные знания, навыки, отшлифуют свои таланты, чтобы затем радовать зрителей Донбасса», - отметил губернатор.

Для абитуриентов из Донбасса специально выделено 16 бюджетных мест на отделениях «Артист драматического театра и кино» и «Режиссер драмы». После успешного окончания вуза в Северной столице они пополнят труппу Мариупольского драматического театра.

Напомним, что выпускники четырех новых регионов России приняли участие в празднике «Алые паруса» в Мариуполе.

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