В Макеевке поврежденные обстрелом ВСУ больницы продолжают прием пациентов

В результате удара ВСУ по Макеевке пострадала больница в микрорайоне Восточный. Фото: Александр Камышов

В результате обстрела вооруженных формирований Украины вечером 4 июля по Макеевке, поврежденные обстрелом больницы продолжают прием пациентов. Об этом ДАН сообщил мэр города Владислав Ключаров.

- У нас не переставало это все работать. Да, повреждения есть, остекление нарушено, но наши врачи продолжают дальше работать, ничего не останавливается. Если что-то где-то не оказывается — перенаправляют в другие больницы города, - отметил Ключаров.

Глава города добавил, что разрушений в городе много. Сейчас подсчитывают ущерб и впереди ждет серьезная работа по восстановлению зданий. Основная задача сейчас — навести порядок на улицах и в поврежденных объектах, закрыть их тепловой контур.

Напомним, что в момент удара ВСУ по больницы №2 находилось 344 пациента, серьезно никто не пострадал. Пациенты, которым нужна была медицинская помощь, получили ее на месте. Пациенты ночью и сейчас переводятся в другие медицинские учреждения города Макеевки и Донецка.

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