Мэр Кулемзин: ВСУ ранили мужчину в Петровском районе Донецка

Еще один мирный житель пострадал при обстреле ВСУ мирного района Донецка (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по Петровскому району Донецка. В результате атаки ранения получил один мирный житель. Об этом рассказал мэр Алексей Кулемзин.

— В результате варварского обстрела Петровского района по улице Петровского ранен мужчина 1991 года рождения, — отметил градоначальник.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что по району было выпущено пять снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций ВСУ в населенном пункте Желанное Первое. Повреждения получил жилой частный дом на улице Удальцова.

Напомним, что за сутки боевики ранили 46 мирных жителей в ДНР. В результате украинских атак погибли три мирных жителя. Повреждены 13 объектов инфраструктуры, в том числе девять медучреждений в Макеевке.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число пострадавших от удара ВСУ по Макеевке возросло до 41 человека

ВСУ нанесли удар по Макеевке из РСЗО вечером 4 июля 2023 года (подробнее)