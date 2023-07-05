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НовостиПолитика5 июля 2023 10:12

Мэр Кулемзин: ВСУ ранили мужчину в Петровском районе Донецка

Поврежден жилой дом
Виктория ПОДАРОВА
Еще один мирный житель пострадал при обстреле ВСУ мирного района Донецка (архивное фото)

Еще один мирный житель пострадал при обстреле ВСУ мирного района Донецка (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по Петровскому району Донецка. В результате атаки ранения получил один мирный житель. Об этом рассказал мэр Алексей Кулемзин.

— В результате варварского обстрела Петровского района по улице Петровского ранен мужчина 1991 года рождения, — отметил градоначальник.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что по району было выпущено пять снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций ВСУ в населенном пункте Желанное Первое. Повреждения получил жилой частный дом на улице Удальцова.

Напомним, что за сутки боевики ранили 46 мирных жителей в ДНР. В результате украинских атак погибли три мирных жителя. Повреждены 13 объектов инфраструктуры, в том числе девять медучреждений в Макеевке.

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