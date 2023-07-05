В ДНР круглосуточно восстанавливают дороги к пунктам пропуска на границе с Ростовской областью

Специалисты продолжают ремонт трассы, чтобы в оперативные сроки обеспечить безопасность проезда на важных автомагистралях. Фото: Минтранс ДНР

В Донецкой Народной Республике круглосуточно восстанавливают дороги к пунктам пропуска на границе с Ростовской областью. Об этом сообщил Министр транспорта региона Владимир Тужилин.

По его словам, специалисты продолжают ремонт трассы, чтобы в оперативные сроки обеспечить безопасность проезда на важных автомагистралях.

- В Амвросиевском районе дорожники продолжают ремонт 7 км участка автомобильной дороги «Донецк - Харцызск - Амвросиевка - до границы Ростовской области». Дорога ведет к АПП «Успенка» и имеет важное значение в распределении транспортных потоков между пунктами пропуска, - отметил Тужилин.

Министр транспорт Донецкой Народной Республики добавил, что на объекте производится фрезерование, уширение проезжей части, укладка асфальтобетона. Работы ведутся в соответствии со всеми стандартами качества и установленными графиками.

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