Мэр Мариуполя взял под личный контроль покос травы и вывоз мусора в городе

В городе продолжают приводить в порядок общегородские и придомовые территории. Фото: Моргун/ТГ

Глава администрации Мариуполя Олег Моргун взял под личный контроль покос травы и своевременный вывоз мусора. Мэр подчеркнул, что одна из приоритетных задач для коммунальных служб — создание комфортной городской среды.

— Создание комфортной среды для жителей многоквартирных домов - одна из приоритетных задач коммунальных служб. Покос травы и своевременный вывоз ТБО беру под личный контроль. Продолжаем работу по комплектации и обустройству общежитий маневренного фонда, — добавил градоначальник.

Моргун подчеркнул, что в городе отмечается положительная динамика и рост темпа вывоза строительных материалов на объекты восстановления. Это стало возможным благодаря помощи подрядчиков, которые предоставили необходимую спецтехнику.

Напомним, что в Мариуполе продолжают бороться со стихийной торговлей. Моргун подчеркнул, что не допустит передислокации незаконной торговли с одних мест на другие.

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