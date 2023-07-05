СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по Горловке

ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по Горловке (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили 15 ракет из реактивной системы залпового огня по Никитовскому району Горловки. Украинские боевики открыли огонь из своих позиций в районе населенного пункта Нелеповка. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженные формирования Украины по направлению: 09:20 – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка (Никитовский район), выпущено 15 ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что украинские боевики за сутки обстреляли восемь населенных пунктов в ДНР, выпустив 281 боеприпас, в том числе снаряды калибром 155 и 152 мм, а также ракеты из РСЗО. В результате обстрелов погибли три мирных жителя, ранения получили 46 человек, в том числе три ребенка.

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