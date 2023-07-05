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НовостиПолитика5 июля 2023 7:12

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по Горловке

Под огонь украинских боевиков попал Никитовский район
Владислав ГУЩИН
ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по Горловке (архивное фото)

ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по Горловке (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили 15 ракет из реактивной системы залпового огня по Никитовскому району Горловки. Украинские боевики открыли огонь из своих позиций в районе населенного пункта Нелеповка. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженные формирования Украины по направлению: 09:20 – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка (Никитовский район), выпущено 15 ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что украинские боевики за сутки обстреляли восемь населенных пунктов в ДНР, выпустив 281 боеприпас, в том числе снаряды калибром 155 и 152 мм, а также ракеты из РСЗО. В результате обстрелов погибли три мирных жителя, ранения получили 46 человек, в том числе три ребенка.

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